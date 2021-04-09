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Черное море в скором времени может оказаться в центре событий, которые грозят превратиться в Третью мировую войну. В настоящий момент свое военное присутствие в акватории усиливают Украина и Россия, а через некоторое время здесь могут появиться и боевые корабли Соединенных Штатов.

Напомним, что Украина внезапно начала учения своего флота в Черном море, перекрыв из-за этого сразу 6 ключевых портов. Россия также не отстает. В помощь Черноморскому флоту она перебрасывает в акваторию еще и корабли Каспийской флотилии. В ее составе, согласно заявлению военного ведомства РФ, находится 10 артиллерийских и десантных кораблей.

Соединенные Штаты пока не подтвердили отправку своего флота в Черное море, однако можно не сомневаться, что совсем скоро здесь все же появятся американские эсминцы или крейсеры. Эксперты предполагают, что именно на море могут начаться боевые действия, в которые затем втянется вся планета.

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