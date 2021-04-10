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На железнодорожную станцию Айвазовская, что в крымской Феодосии, прибыл эшелон с самыми мощными в мире самоходными минометами «Тюльпан». Эти 240-миллиметровые орудия постоянно дислоцируются в Ингушетии и входят в резерв Верховного главнокомандующего российских ВС.

Минометы 2С4 способны вести огонь на дистанции до 20 километров. При этом они могут использовать даже ядерные боеприпасы, что превращает «Тюльпаны» в мощное стратегическое оружие.

Эксперты заявляют, что Россия взялась за переброску тяжелого вооружения на полуостров, так как Украина регулярно позволяет себе провокационные заявления по отношению к Крыму. Кроме того, совсем скоро планируется проведение совместных учений Киева с войсками Североатлантического альянса, которые пройдут прямо у российских границ.

В ответ на это РФ намеревается проводить масштабные маневры Южного военного округа. Напомним, что ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Россия имеет полное право перемещать войска по своей территории так, как ей заблагорассудится.

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