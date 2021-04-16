Договор по открытому небу создавался специально для того, чтобы все его участники могли контролировать перемещения войск и вооружений на территориях друг друга. Однако Соединенные Штаты вышли из ДОН, допустив серьезный просчет, которым молниеносно воспользовалась Россия.

В настоящий момент как сами США, так и вся Европа сожалеют о сделанной ошибке. Ведь теперь они не смогут проконтролировать отвод Москвой войск от границ Украины. Они потребовали прекратить «эскалацию» и вернуть подразделения к местам постоянной дислокации, однако узнать, что Россия сделала это в полном объеме, у них вряд ли получится.

Сейчас на границах РФ располагает около 40 тысяч боевых кораблей, бомбардировщиков и истребителей, танков и артиллерийских систем. Помимо этого, Москва отправила к рубежам страны две армии и целый ряд отдельных военных подразделений. Без возможности совершать облеты в рамках Договора по открытому небу ни Европа, ни США не смогут узнать, отвела ли Россия все эти подразделения либо вернула их на места только частично.