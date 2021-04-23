Ритейлер «Магнит» начинает тестировать сеть новых торговых площадок, в качестве которых предстанут небольшие магазины в секторе do-it-yourself. В них будут продавать товары для дома для тех покупателей, которые привыкли делать ремонт своими руками.

Сеть хозяйственных магазинов площадью не более 150 квадратных метров будет называться «Магнит Мастер». После тестирования, которое пройдет в Краснодаре, руководство сети рассмотрит результаты и потом уже примет решение либо о дальнейшем развитии, либо закрытии торговых площадок.

Руслан Исмаилов, который руководит розничными продажами в компании «Магнит», заявляет, что она является довольно сильной в малых форматах магазинов. В то же время, в России сегодня практически нет таких торговых точек в сфере DIU. В ней работают в основном крупные гипермаркеты, которые представлены в больших населенных пунктах. Именно поэтому было решено попробовать свои силы в абсолютно новом формате.