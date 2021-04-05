Россия не собирается «стоять и наблюдать», как жители Донбасса гибнут от рук украинских военных, заявил эрудит и политических эксперт Анатолий Вассерман. Этим высказыванием он прокомментировал подготовку ВС Украины к наступлению и стягивание сил к линии разграничения.

Вассерман напомнил заявление Главкома ВСУ Руслана Хомчака о том, что Украина полностью готова к наступательной операции. По словам эксперта, Киев действительно впечатлил своими действиями, так как подтянул к линии разграничения целых пять дивизий, а также продолжает передислоцировать в этот район боевую технику.

Политолог предостерегает Хомчака и украинское руководство о недопустимости нападения на Донбасс. Он заявляет, что Киев зря надеется, что Россия не будет вмешиваться в конфликт. Напротив, она обязательно придет на помощь ЛНР и ДНР.

Вассерман также выдвинул предположение, что единственной целью Украины, накапливающей войска на Донбассе, является привлечение внимание Североатлантического альянса. Но даже в этом случае ВСУ должны быть крайне осторожны в своих действиях, так как Москва очень внимательно за ними наблюдает.