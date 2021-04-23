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На «Телеграм»-канале MovieBlog сообщили, что американский актер Рассел Кроу исполнит роль Зевса в картине «Тор: Любовь и Гром».

Отмечается, что артист сам раскрыл данную информацию в социальных сетях. Ранее было неизвестно, кого именно сыграет голливудская звезда. В СМИ напоминают, что в Австралии начались съемки данной киноленты. Судя по всему, ее сюжет будет тесно связан с олимпийскими божествами.

На данный момент времени известно, что Крис Хемсворт вернется к своей роли Тора, а Натали Портман снова сыграет его подругу Джейн Фостер, причем ходят слухи, что ее персонаж получит силы бога грома. В качестве режиссера выступит Тайка Вайтити, снявший предыдущую часть серии.

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