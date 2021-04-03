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На учениях «Казачья булава – 2021», которые состоятся в ближайшие месяцы, примут участие Украина, Великобритания и еще пять стран Североатлантического альянса. Предполагается, что количество военнослужащих на этих маневрах превысит 1000 человек.

Необходимые мероприятия по планированию учений Cossack mace — 2021 уже завершены. Они проходили в Николаевской области, военные полигоны которой выбраны местами для проведения этих маневров.

Организаторы уже раскрыли легенду учений. По ней понятно, что участники будут отрабатывать отражение удара со стороны государства-агрессора с последующим переходом к контратакующим действием и освобождением ранее захваченных территорий.

Напомним, что ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в мае-июне вступят в активную фазу учения НАТО Defender Europe 2021, на которых страны альянса совместно с Украиной отработают боевые действия против России и захват Крымского полуострова.

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