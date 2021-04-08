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Британское издание Daily Express рассказало о проблемах и бедах украинского флота, а также о том, как Лондон намерен помочь Киеву с устранением всех сложностей. Так, в прошлом году во время визита президента Зеленского в Великобританию, было достигнуто соглашение о строительстве малых боевых кораблей для Украины.

Первые два судна намерена построить Англия, но остальные шесть придется возводить Киеву, для чего он уже сейчас готовит необходимые условия на судостроительном заводе в Николаеве.

Сообщается, что эти 8 боевых катеров Киев получит к 2024 году и тогда «Путин окажется в ловушке». Потому что Украина сможет заблокировать весь Черноморский флот.

Британские пользователи с юмором отреагировали на эту публикацию. Один из читателей даже поинтересовался, «что курит репортер», придумавший столь глупый заголовок.

Пользователь под ником Grimreaper также пошутил, что «Путин непременно подождет, пока боевые катера будут построены и поступят на вооружение ВМС Украины».

«Проследите, чтобы вам заплатили вперед. У них нет денег, а вскоре не будет и страны», – довольно кровожадно высказался читатель PeteWal.

Некоторые пользователи засомневались в способности Великобритании создавать высокотехнологичную боевую технику. Они отметили, что сейчас промышленность Соединенного Королевства даже смартфон или телевизор с плоским экраном не в состоянии создать.

«Я почти уверен, что Путин будет трястись от страха. Да он готов начать войну немедленно, и я не уверен, что он будет играть по-честному и ждать несколько лет, пока Украина не подготовится. Мы можем построить столько катеров, сколько они захотят, это не будет иметь ни малейшего значения», – подвел итог обсуждению Wtfisgoingon.

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