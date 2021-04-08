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Парламентарий Оксана Пушкина, которая возглавляет Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, предложила отказаться от списка профессий, которые запрещены для представительниц прекрасной части человечества. Соответствующий запрос она отправила в Министерство труда РФ.

Пушкина назвала наличие этого списка дискриминацией по половому признаку, а также заметила, что в вузах и других учебных учреждениях ныне запрещенные для женщин профессии доступны для всех. Но когда девушка заканчивает учебу, она не может устроиться на работу, так как выбрала «неправильную» специальность.

В настоящий момент в упомянутый депутатом список входит 456 профессий. Среди них – специальности в сферах изготовления, ремонта и сервисного обслуживания летательных аппаратов, газо- и нефтедобыча, цветная и черная металлургия, другие области. Пушкина отметила, что в стране по статистике живет 30 процентов матерей-одиночек. Поэтому они должны иметь право и возможность зарабатывать на жизнь так, как считают нужным, а не выбирать не запрещенные профессии.

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