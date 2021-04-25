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Для западных страны приказ министра обороны РФ об отводе войск от украинских границ стал неожиданностью, а для Украины – победой, рассказывает военный аналитик Александр Цыганов. Он поясняет, что Киев действительно празднует новую «перемогу», считая возвращение подразделений на места постоянной дислокации исключительно своей заслугой.

Именно из-за этого отвод войск «вбил клин» между Киевом и его западными партнерами. Последние призывают Украину не торопиться праздновать, однако остановить ее уже невозможно. Поэтому Западу приходится самостоятельно размышлять над тем, что произошло.

Цыганов отмечает, что Украина в своей простоте и стремлении праздновать победы там, где их никогда не было, не обратила внимание на одну деталь. В приказе об отводе войск сообщается, что техника 41-й армии Южного военного округа остается на своем месте на полигоне Погоново в Воронежской области. Там она будет находиться до сентября, когда Россия и Беларусь проведут совместные учения «Запад-2021».

Эта деталь, по словам эксперта, означает возможность России при необходимости очень быстро собраться для отражения агрессии или предотвращения наступательной операции Украины на Донбасс. Для того чтобы перебросить личный состав к полигону, Москве потребуется не более 2-3 дней. Именно поэтому Запад сейчас пытается предугадать намерения России, а не поддается эйфории подобно Киеву.

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