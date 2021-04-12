Представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявляет, что Киев не намерен разрешать конфликт с непризнанными республиками военным путем. Однако если ему «навяжут» такой сценарий, Украины будет вынуждена начать боевые действия.

По словам Арестовича, Киев понимает, что военное противостояние повлечет за собой гибель большого количества гражданских лиц, живущих на Донбассе. Поэтому он не собирается наступать. Однако если «по ту сторону линии соприкосновения» продолжат обстрелы, Украина намерена отвечать. Вплоть до контратакующих действий.

Также Арестович рассказал, что данная позиция полностью согласована с партнерами из Европы и Соединенными Штатами. Он отметил, что мирный путь является наиболее продуктивным, так как позволяет избежать ненужных жертв. Если Киев начнет наступать, то он, по мнению представителя Украины, сразу же столкнется с российскими войсками.