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Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до сенатора из США Бена Кардина и предложили ему ввести санкции в отношении английской королевы Елизаветы Второй. Причиной для санкционных мер, по их словам должно стать интервью принца Гарри и его жены Меган американскому ТВ.

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов представились вице-президентом ПАСЕ Александром Мережко и главой внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Беседу они начали с осуждения действий России, которая перебрасывает войска к украинским рубежам.

После этого «Дриан» рассказал Кардину, что Евгений Пригожин, которого США разыскивают за вмешательство в выборы президента, под именем продюсера Иосифа Пригожина спокойно разъезжает по Европе. «Французский министр» также заявил, что найти злостного «преступника» можно будет на финале Евровидения в Роттердаме 20 мая.

Пранкеры поочередно предложили ввести санкции против британской королевы как за высказывания в отношении нее принца Гарри и Меган, так и за то, что она до сих пор пользуется трудом «рабов из колоний». Сенатор ответил, что не намерен обсуждать эти вопросы, так как ему нужно больше информации.

В завершении разговора «Дриан» и «Мережко» поинтересовались, становится ли сенатор на колени, чтобы выразить свою солидарность темнокожим жителям Америки. Когда собеседник замялся, они начали давить на него, обвиняя в расизме. В результате Кардин отключился.

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