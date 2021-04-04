Украинская партия «Европейская солидарность», которой руководит экс-президент страны Петр Порошенко, без согласования с действующей властью начала сбор резервистов и ветеранов войны на Донбассе. Информацию об этом озвучил экс-глава СНБО Александр Турчинов.

По его словам, на Украине есть огромное количество добровольцев, которые намерены быстро реагировать на угрозы безопасности страны и защищать ее от «агрессии». Все сторонники Порошенко поддерживают его, поэтому ждать инициативы от нынешнего главы государства нет никакого смысла.

По мнению Турчинова, из-за попыток действующего президента Владимира Зеленского сохранять перемирье, боеготовность украинской армии существенно снизилась. В то же время он уверен, что полномасштабной войны в настоящий момент не будет, так как «Россия накопила на границах слишком мало войск». Гораздо меньше, чем в 2014 году.