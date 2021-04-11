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Читатели западных СМИ уверены, что Россия скапливает войска на границе с Украиной для нападения на нее, а не для учений. Такие выводы они делают в обсуждении спутниковых фотографий, которые опубликовала компания Maxar Technologies.

На этих снимках можно различить один из полигонов в Воронежской области, на которых располагается российская боевая техника. Самые подкованные эксперты сумели не только подсчитать количество машин, но и назвать виды вооружений, стянутых к району, находящемуся в 150–200 километрах от границы с Украиной.

Так, они разглядели самоходные и буксируемые гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Ураган», боевые машины пехоты и огромное количество танков. Кроме того, некоторые пишут также о наличии на полигоне САУ «Акация» и огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Эксперты считают, что если Россия позволяет подобным образом идентифицировать и подсчитывать технику, то воевать она точно не собирается. Однако подобными заявлениями победить логику западных читателей практически невозможно, так как для них появление боевых машин – это подготовка к войне.

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