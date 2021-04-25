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Недовольство Пентагона Турцией из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, а также из-за ситуации с курдами стало главной причиной, по которой президент США Джо Байден признал геноцид армянского народа, уверен американский политолог Сонер Чагаптай.

Он заявил, что Турция в последние годы ведет себя слишком уж независимо, что совершенно не нравится Соединенным Штатам. Именно поэтому Байден и заявил о признании событий, произошедших в 1915 году, геноцидом.

Эксперт отметил, что сделать это хотели практически все последние президенты США, однако только Байден решился на такой шаг. При этом он заранее предупредил турецкого лидера Тайипа Эрдогана по телефону, чтобы несколько сгладить общее впечатление.

По мнению политолога, теперь Турция, которая воспринимает действия Байдена как нападение, вполне может ответить масштабными боевыми операциями в Ираке и Сирии.

Напомним, что МИД Турции и президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявили о том, что Байден допустил ошибку. Они призвали американского лидера исправить ситуацию. Армянские же власти выражают признательность США за этот шаг.

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