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Украина исчерпала арсенал дипломатических методов и полностью готова к войне. Однако при этом она не будет воевать с Россией и затевать полномасштабное вторжение на Донбасс, так как не сумеет одержать победу над превосходящими силами противника, уверен политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, цель Киева, которую перед ним поставили американские хозяева, заключается совсем не в том, чтобы развязать заведомо проигрышную войну с Россией. От него требуется лишь обозначить участие Москвы в конфликте на Донбассе, чтобы всколыхнуть мировое сообщество.

Ищенко считает, что в случае вмешательства РФ в конфликт на Донбассе НАТО сперва поднимет восточноевропейские государства на войну с «российской агрессией». А это, в свою очередь, позволит альянсу «переубедить» страны Западной Европы, которые совершенно не хотят воевать против России. В итоге начнется «европейская война», которая выгодна прежде всего Соединенным Штатам.

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