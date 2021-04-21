Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о гибели двух военнослужащих армии самопровозглашенной республики. Он отметил, что погибли бойцы под обстрелом с украинской стороны.

Басурин выразил соболезнования семьям погибших. Подробности обстрела, а также место, в котором произошел инцидент, он раскрывать не стал.

Также представители ДНР в СЦКК заявили о том, что украинская сторона нарушала условия режима прекращения огня четыре раза лишь за минувшие сутки. Обстрелы продолжаются регулярно. Кроме того, Киев продолжает стягивать вооружение и технику к линии разграничения.

Так, в среду неподалеку от Лисичанска и Рубежного, что в самопровозглашенной ЛНР, заметили украинские ракетные комплексы «Точка-У». Сообщается, что их перебросили на Донбасс из Черниговской области.