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ВСУ специально распространяют информацию о том, что среди военнослужащих Украины имеется множество наркоманов и алкоголиков. Это дает возможность усыпить бдительность противника и тем самым ослабить его, уверен боец непризнанной ЛНР Александр, имеющий позывной «Конь». Именно он был ранее обвинен в том, что взял в плен бывшего депутата Верховной Рады Надежду Савченко.

Он также отметил, что Украина воюет уже седьмой год и в рядах ее армии имеется много опытных специалистов.

«Есть те, кого показывают как наркоманов и алкоголиков, а есть те, кто работает», – подытожил ополченец.

Надежда Савченко попала в плен в 2014 году. Ее доставили сперва в Луганск, а затем и в Россию, где летчице было предъявлено обвинение в причастности к смерти журналистов ВГТРК. Савченко посадили за это преступление на 22 года, однако Владимир Путин помиловал ее и депортировал на родину.

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