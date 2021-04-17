Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в коммюнике, которое Елисейский дворец опубликовал сразу после переговоров с Владимиром Зеленским.

Сообщается также, что на встрече Макрон в очередной раз заверил украинского президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он заявил, насколько важны для Парижа отношения с Киевом и сотрудничество с ним.

Пресс-служба Елисейского дворца также отмечает, что Макрон намеревается искать выход из той ситуации, которая сложилась на Донбассе. Французский президент считает, что для этого необходимо встретиться еще с одним участником нормандской четверки – Владимиром Путиным. Это позволит снизить риски эскалации конфликта и найти решение проблемы.

В коммюнике упоминается и встреча двух президентов с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сообщается, что стороны обсудили ранее заключенные с Киевом соглашения, которые он должен выполнять. Также ФРГ и Франция потребовали от России обязательств перед Украиной, которые она должна будет исполнить.