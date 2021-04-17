Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в коммюнике, которое Елисейский дворец опубликовал сразу после переговоров с Владимиром Зеленским.

Сообщается также, что на встрече Макрон в очередной раз заверил украинского президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он заявил, насколько важны для Парижа отношения с Киевом и сотрудничество с ним.

Пресс-служба Елисейского дворца также отмечает, что Макрон намеревается искать выход из той ситуации, которая сложилась на Донбассе. Французский президент считает, что для этого необходимо встретиться еще с одним участником нормандской четверки – Владимиром Путиным. Это позволит снизить риски эскалации конфликта и найти решение проблемы.

В коммюнике упоминается и встреча двух президентов с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сообщается, что стороны обсудили ранее заключенные с Киевом соглашения, которые он должен выполнять. Также ФРГ и Франция потребовали от России обязательств перед Украиной, которые она должна будет исполнить.

Вам может понравиться

Норвежский эксперт пояснил, почему Россия не применит “Посейдон” для удара по США

Ядерные подводные беспилотники «Посейдон» станут для России лишь оружием сдерживания и не будут задействоваться для удара по прибрежным американским городам, уверен аналитик Якуб Годзимирский. В норвежском издании Nettavisen он написал,

Кнутов: Россия усилила границы и сорвала беспрецедентную спецоперацию США и НАТО

США и НАТО затеяли беспрецедентную провокационную операцию у российских границ, замаскировав ее под учения «Защитник Европы – 2021». По словам главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу, в рамках этой авантюры

Путин потребовал убрать бюрократические нормы, унижающие граждан РФ

На заседании Агентства стратегических инициатив и Госсовета глава государства Владимир Путин объявил начало борьбы с бюрократизмом. Он порекомендовал участникам мероприятия устранить унизительные процедуры и прекратить «бумажную волокиту». По словам президента,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 17 апреля – дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |