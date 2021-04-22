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Россия регулярно атакует Соединенные Штаты посредством «направленной энергии», сообщает американское издание Politico, которое ссылается на «проверенные источники» в Пентагоне. Также авторы приводят реальные примеры подобных атак.

Источники рассказывают, что две из них были зафиксированы в Сирии. Сперва в 2020 году у целой группы военнослужащих внезапно появились симптомы ОРВИ, которые приписываются воздействию направленной энергии. Вариант, при котором бойцы просто заболели и заразили друг друга вирусной инфекцией, что гораздо более вероятно, Пентагон даже не рассматривает.

Второй случай произошел в той же Сирии с морским пехотинцем. На этот раз «направленная энергия» спровоцировала у солдата пищевое отравление. Пентагон предупреждает, что военнослужащие США, которые находятся на территории арабского государства, должны быть крайне осторожны. Вероятнее всего, потоки энергии, направляемые на них, способны вызывать и другие «серьезные заболевания».

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