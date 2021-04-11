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Американские ветераны разведки заявили, что президент США Джо Байден не должен ввязываться в конфликт на Донбассе. Они заявили, что нынешняя ситуация на Украине становится все опаснее с каждым днем, поэтому Байден обязан предпринять меры для прекращения столкновения.

Для этого он должен заявить, что президент Украины Владимир Зеленский никакой помощи ни от США, ни о НАТО не получит. Это заявление является чрезвычайно важным, так как оно позволит исключить ситуацию, произошедшую в 2008 году. Тогда Грузия тоже была уверена в помощи Североатлантического альянса, начала наступление и в течение трех дней проиграла противостояние с Россией.

Также Байдену необходимо вынудить Зеленского прекратить наращивание сил на Донбассе. Одновременно с этим НАТО и США нужно приостановить любые маневры в Черноморском регионе, чтобы не дать украинскому президенту понять, что его поддерживает Запад.

Наконец, Байден должен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на высшем уровне, что позволит снизить вероятность начала войны.

Отставники написали, что Байдену необходимо сдерживать украинских «ястребов», которым не терпится «разбить России нос в кровь», так как они надеются на помощь НАТО и вполне могут начать авантюрное наступление. По мнению ветеранов, все перечисленные действия поднимут авторитет США и позволят урегулировать конфликт мирным путем.

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