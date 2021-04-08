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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку на Донбасс на фоне обострения ситуации в регионе. В качестве причины он назвал желание поддержать украинских военнослужащих.

«Как верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена Донбасса. Едем к местам обострения», — сообщил украинский лидер в социальной сети Twitter.

Представители Офиса президента также отметили, что одна из целей поездки заключается в том, чтобы поднять боевой дух солдат на передовой. Глава государства будет находиться в зоне эскалации конфликта до пятницы.

О том, что ситуация существенно обострилась, заявили сегодня и лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Так, Денис Пушилин отметил, что количество обстрелов со стороны Украины увеличилось вдвое в сравнении с декабрем прошлого года.

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