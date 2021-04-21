Погодные изменения спровоцируют новый рост количества заразившихся коронавирусом жителей России, уверен бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он отметил также, что очередной всплеск не стоит называть волной, так как он является обычной частью эпидемиологического процесса.

Онищенко заявил, что активизируется не только Covid, но и целый ряд простудных заболеваний. Однако критичного взлета числа зараженных ожидать не стоит.

На среду в центре России синоптики прогнозировали сильные дожди, грозы, ливни и даже снег. Солнечная весенняя погода, по их словам, вернется только в будущий понедельник.

Об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне вероятно, что причиной является именно нестабильная погода.