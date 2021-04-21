Известный промышленник Олег Савченко занял уверенное первое место среди депутатов Волгоградской областной думы по доходам в 2020 году. Впрочем, его победа и так напрашивалась, поэтому результат никого не удивил. Савченко заработал за прошлый год 564 миллиона рублей.

Столь высокий доход – это результат хорошо налаженного бизнеса. Савченко постоянно расширяет свои предприятия, что можно увидеть по растущему количеству рабочих мест. В собственности у депутата имеется квартира общей площадью чуть более 70 квадратных метров и дом на 1000 кв.м. Также он задекларировал три «Мерседеса», продемонстрировав свою любовь к немецким машинам.

Супруга парламентария облдумы за прошлый год заработала 511 тысяч рублей. В ее собственности имеется три жилых дома и три квартиры сравнительно небольшой площади. Также она задекларировала автомобиль Toyota Land Cruizer.