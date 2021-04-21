читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный промышленник Олег Савченко занял уверенное первое место среди депутатов Волгоградской областной думы по доходам в 2020 году. Впрочем, его победа и так напрашивалась, поэтому результат никого не удивил. Савченко заработал за прошлый год 564 миллиона рублей.

Столь высокий доход – это результат хорошо налаженного бизнеса. Савченко постоянно расширяет свои предприятия, что можно увидеть по растущему количеству рабочих мест. В собственности у депутата имеется квартира общей площадью чуть более 70 квадратных метров и дом на 1000 кв.м. Также он задекларировал три «Мерседеса», продемонстрировав свою любовь к немецким машинам.

Супруга парламентария облдумы за прошлый год заработала 511 тысяч рублей. В ее собственности имеется три жилых дома и три квартиры сравнительно небольшой площади. Также она задекларировала автомобиль Toyota Land Cruizer.

Вам может понравиться

Два военнослужащих ВСУ подорвались, привязывая гранату к беспилотнику

128-я горно-штурмовая бригада ВС Украины понесла небоевые потери, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР. Представители пресс-службы пояснили, что двое военнослужащих подорвались на гранате, которую сами же хотели прикрепить к беспилотному аппарату.

Азербайджан не хочет показывать обломки ракет “Искандер”, найденные в Нагорном Карабахе

Азербайджан, который уже и Армении, и России успел предъявить претензии по поводу использования в Нагорном Карабахе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», не захотел в качестве доказательства продемонстрировать обнаруженные обломки ракет. Сайт

Зеленский насмешил пользователей Сети заявлением об успехах Украины в космосе

Поздравляя США с запуском на Марсе вертолета Ingenuity, Владимир Зеленский отметил, что среди разработчиков этого винтокрылого беспилотника есть выходец с Украины Игорь Панченко. Также президент заявил, что Киев скоро запустит
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – снег, до 2 °C | Королев: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C |