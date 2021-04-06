Длительное отсутствие социальных контактов и вынужденная изоляция привели к главной проблеме пандемии коронавируса – одиночеству, рассказывает психолог Евгений Моргунов. Он отмечает, что многие россияне столкнулись с суровым выбором – изолироваться и перестать контактировать с людьми, либо подвергать риску смертельной болезни своих родных и близких.

По словам специалиста, очень многие психологи сейчас заметили значительное увеличение количества клиентов. При этом большинство новых пациентов жалуются именно на то, что чувствуют себя одинокими из-за пандемии. И очень плохо переносят невозможность пообщаться даже с самыми близкими людьми.

По мнению эксперта, одиночество не всегда можно назвать чем-то плохим, однако именно коронавирус заставил многих россиян почувствовать себя в шкуре Робинзона Крузо.