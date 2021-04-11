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Жители Санкт-Петербурга активно выкладывают в социальные сети фотографии эшелонов с танками. Сообщается, что боевую технику перебрасывали в неизвестном направлении по железной дороге в районе муниципального объединения «Ульянка».

На запрос журналистов пресс-служба ЗВО ответила, что танки перебрасываются в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ после зимнего периода обучения. Напомним, что ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявлял о 4 тысячах маневров, призванных оценить обороноспособность войск на всей территории страны.

Пользователи с юмором отреагировали на фотографии танков. Один из них написал, что теперь «враг в Ульянку не пройдет». Также некоторые юзеры соцсетей заметили, что в Стрельне, что неподалеку от Санкт-Петербурга, расположен бронетанковый завод. Поэтому подобные эшелоны с бронетехникой давно должны стать обыденным явлением.

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