Компания Nvidia, как и другие производители видеокарт, начинает дополнительный выпуск на рынок тех моделей, которые ранее уже сняли с продажи. Так, она намеревается в течение этого и в нескольких последующих месяцах увеличить количество GeForce GTX 1650 для стационарных ПК, а также уменьшить производство этой же модели для ноутбуков.

Эксперты предполагают, что главная причина, по которой было принято это решение, заключается в том, что видеокарта GeForce GTX 1650 является популярной среди не требовательных геймеров, но совершенно не подходит по характеристикам для добычи криптовалют.

Благодаря этому свойству можно ожидать появления новых видеокарт в свободной продаже. В то же время они могут обходиться пользователем дороже, чем раньше, так как высокий спрос на графические адаптеры оказывает влияние на цену.