Ядерные подводные беспилотники «Посейдон» станут для России лишь оружием сдерживания и не будут задействоваться для удара по прибрежным американским городам, уверен аналитик Якуб Годзимирский.

В норвежском издании Nettavisen он написал, что появление столь мощного оружия у России спровоцировало панику на Западе. Однако опасаться пока нечего, так как РФ не намерена использовать «Посейдоны» для атаки на США.

Годзимирский пояснил, что удар с применением «торпеды судного дня» способен спровоцировать настоящее радиоактивное цунами и полностью стереть прибрежные мегаполисы с лица земли. При этом ядерное заражение на этих территориях продлится на протяжении нескольких столетий, в течение которых там не смогут жить люди. Именно поэтому Россия использует «Посейдоны» лишь в самом крайнем случае.

«Давайте верить в то, что до запуска «Посейдонов» никогда не дойдет, и их не станут применять ни против норвежских, ни против американских городов», – подытожил эксперт.