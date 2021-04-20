Американский президент Джо Байден неоднократно противоречил сам себе в высказываниях о России и Владимире Путине. Такое его поведение обыграл телеведущий Андрей Норкин, который традиционно рассказал анекдот на своей программе «Место встречи».

Ведущий не упоминал фамилий политиков, однако главные персонажи легко определяются по именам и отчествам.

– Владимир Владимирович, там вам опять этот старый маразматик звонит.

– Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить – человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Ну, это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам, – завершил анекдот телеведущий.

Напомним, что на прошлой неделе Байден позвонил российскому лидеру и попросил о встрече в нейтральной стране. Уже на следующий день он заявил о введении в отношении России санкций, а еще через день произнес речь, в которой высказал желание сотрудничать с РФ по общим отраслям.