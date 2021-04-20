Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обрушил волну критики на действующего президента США Джо Байдена. Он заявил, что из-за недавно вступившего на пост главы государства Соединенные Штаты уже никто не воспринимает всерьез. Он ослабляет страну, что видно по поведению ключевых конкурентов – России и Китая.

Сенатор заявил, что уже никто в мире не боится Джо Байдена, поэтому Америке грозит большая опасность. Ослабление государства станет для действующего президента смертным приговором.

Грэм напомнил, что когда президент России Владимир Путин вызвал Байдена на прямые дебаты, тот даже не смог достойно ответить. Он не в состоянии нести ответственность за собственные действия и слова, поэтому ничего хорошего от него Америка не увидит.

Пользователи Сети в комментариях припомнили Байдену и его падения на трапе самолета, и проблемы с публичными выступлениями.

«Да над сонным Джо даже лестницы смеются!» — иронично заметил Cbyrd5.

«Меня зовут Джо Байден, и я забыл, что должен был вам сказать», — в тон ему написал FrankieR.

Высказались читатели и о внутренней политике Байдена.