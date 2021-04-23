Украина приняла, наконец, на вооружение противокорабельные ракеты «Нептун», а также купила у Турции беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2». Это все ее достижения в военной сфере с момента развала Советского Союза, пишут авторы публикации в американском издании The National Interest.

Они отмечают, что именно отсутствие у Киева оружия и современных военных технологий является главной причиной того, что ему никогда не победить Россию. Москва, в отличие от своего соседа, все эти годы создавала новейшие виды вооружения и модернизировала наследие СССР, поэтому ее армия входит в число сильнейших в мире.

По своей военной мощи Россия на несколько порядков превосходит Украину, поэтому Киев может одолеть ее только с помощью иностранных государств. Однако и тут есть нюанс – воевать за нее ни НАТО, ни Европа не будут, так как никому особо не хочется развязывать вооруженное столкновение, шансы на победу в котором являются слишком уж сомнительными.