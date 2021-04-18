читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первое, с чем столкнется противник, пытающийся напасть на Россию – это ее артиллерия, не оставляющая никаких шансов на выживание. Особенно стоит обратить внимание на реактивные системы залпового огня, которые ведут стрельбу артиллерийскими ракетами. Американское издание The National Interest провело для своих читателей небольшой экскурс по такому вооружению.

Впервые такие боеприпасы появились в СССР еще в 1931 году. Тогда на вооружение была принята ракеты Р-132, которые были неуправляемыми и слишком уж грешили по точности. Все дело в том, что при их запуске не применялись трубы, которые призваны задавать траекторию полета.

Первой РСЗО можно назвать БМ-13, которая появилась на свет в 1938 году. Боеприпасы для нее имели диаметр 132 мм. Запустить такую ракету можно было на расстояние до 9 километров.

БМ-13 использовались Красной армией во время Великой Отечественной войны. Они монтировались на автомобили и поезда, на другие транспортные средства. Простота установок, а также возможность вести залповый огонь сделала этой оружие чрезвычайно популярным.

Уже после войны появилось множество других РСЗО. Самые известные из них – это «Грады», «Ураганы» и «Смерчи», которые способны вести бой против любого потенциального противника и в наше время.

Вам может понравиться

ВОЗ рассказала о двукратном увеличении роста заболеваемости Covid в последние два месяца

Примерно с середины февраля до сегодняшнего дня количество новых случаев заражения коронавирусом постоянно растет. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за этот период рост заболеваемости практически в два раза, заявил возглавляющий ВОЗ

Издание Армiя INFORM рассказало, зачем ВМФ РФ перебрасывает десантные катера с Каспия

Украинский портал Армiя INFORM считает, что межфлотский переход кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ был осуществлен в рамках подготовки России к вторжению. Журналисты пишут, что артиллерийские катера «Шмель» и другие боевые

На Украину переброшены шесть натовских истребителей Eurofighter Typhoon

Североатлантический альянс держит слово о поддержке Украины и втайне от международного сообщества перебрасывает на ее территорию истребители четвертного поколения Eurofighter Typhoon. Портал Avia.Pro сообщает о шести таких самолетах, а также
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 апреля – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Королев: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 18 апреля – дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 18 апреля – пасмурно, до 14 °C |