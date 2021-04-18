Первое, с чем столкнется противник, пытающийся напасть на Россию – это ее артиллерия, не оставляющая никаких шансов на выживание. Особенно стоит обратить внимание на реактивные системы залпового огня, которые ведут стрельбу артиллерийскими ракетами. Американское издание The National Interest провело для своих читателей небольшой экскурс по такому вооружению.

Впервые такие боеприпасы появились в СССР еще в 1931 году. Тогда на вооружение была принята ракеты Р-132, которые были неуправляемыми и слишком уж грешили по точности. Все дело в том, что при их запуске не применялись трубы, которые призваны задавать траекторию полета.

Первой РСЗО можно назвать БМ-13, которая появилась на свет в 1938 году. Боеприпасы для нее имели диаметр 132 мм. Запустить такую ракету можно было на расстояние до 9 километров.

БМ-13 использовались Красной армией во время Великой Отечественной войны. Они монтировались на автомобили и поезда, на другие транспортные средства. Простота установок, а также возможность вести залповый огонь сделала этой оружие чрезвычайно популярным.

Уже после войны появилось множество других РСЗО. Самые известные из них – это «Грады», «Ураганы» и «Смерчи», которые способны вести бой против любого потенциального противника и в наше время.