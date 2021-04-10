Новая разработка компании General Dynamics Land Systems (GDLS) представляет собой армейский роботизированный танк TRX Tracked Robot. Основа его концепции заключается в развитии сетей беспроводной связи и высокоскоростной обработки информации. О новинке в The National Interest написал один из редакторов издания Крис Осборн (Kris Osborn), ранее работавший экспертом в Пентагоне по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий. Представляем эксклюзивный перевод его статьи.

Новый армейский роботизированный танк способен на все

Гусеничный роботизированный автомобиль массой 10 тонн, способный двигаться по пересеченной местности в условиях высокой степени риска и реагирующий на возникающие угрозы, способен блокировать продвижение противника и определить враждебные цели. При этом он отправит чувствительные к боевым действиям разведывательные машины, чтобы следовать за пилотируемыми бронетранспортерами – и все это без необходимости вмешательства человека.

В то время как доктрина армии США по-прежнему требует, чтобы человек был «в курсе» относительно использования смертоносных вооружений, этот вид технологий, по сути, ей соответствует. Не только это, но и интегрированные, сложные и разнообразные миссии такого рода представляют собой тактические и оперативные возможности, предназначенные для армейской боевой машины среднего класса – новой роботизированной платформы, которая в настоящее время ускоренно внедряется в армии.

Компания General Dynamics Land Systems, один из поставщиков армии, конкурирующих за разработку такой платформы, представила свой десятонный автомобиль Tracked Robot. Она называется TRX – гусеничная платформа с поддержкой искусственного интеллекта, построенная из легких композитных материалов и передовых технологий для оптимизации соотношения полезной нагрузки к весу. В ней нашли место новые решения интеграции оружия, производительности сенсоров, атакующих миссий и, возможно, прежде всего, пилотируемой и беспилотной команды.

TRX разработан для ряда задач, включая «прямой и непрямой огонь, автономное пополнение запасов, преодоление сложных препятствий, противодействие беспилотным воздушным системам, радиоэлектронную борьбу и разведку», – говорится в заявлении GDLS. Разработчики GDLS также заявили, что TRX может управляться дистанционно, быть полуавтономным или полностью автономным в зависимости от требований миссии. Он может оснащаться башней типа «Страйкер», вооруженной 30-мм пушкой, и интегрировать датчики нового поколения с поддержкой искусственного интеллекта.

«Мы сделали его архитектурно способным включать в себя различные пакеты миссий и возможности обработки данных, чтобы можно было управлять вводом от датчиков и при необходимости перераспределять», – сказал The National Interest старший разработчик оружия General Dynamics Land Systems .

Концепция армии ясна и может быть выражена всего тремя словами: пилотируемая-беспилотная команда. При правильном подключении к сети роботизированные автомобили, идущие в авангарде, могут прощупывать оборону противника, обнаруживать важные цели и маневрировать на враждебной территории с высоким риском. Кроме того, они могут доставлять продовольствие, припасы и боеприпасы пехоте, находящейся на линии огня противника, при этом сводя к минимуму риск для солдат.

Если интегрированный набор датчиков TRX будет работать с самыми передовыми технологиями, он сможет автономно собирать, систематизировать, анализировать и распространять важные данные о зонах боевых действий из широкого диапазона несопоставимых в других отношениях «узлов» воздушного, наземного или даже морского базирования.

Ожидаемая ценность RCV-M (Robotic Combat Vehicle-Medium, роботизированная средняя боевая машина) во многом заключается в этой концепции организации сети и высокоскоростной обработки информации. Учитывая, что будущие войны, как ожидается, будут все больше и больше носить многодоменный характер, набор интегрированных датчиков, задействованных передовыми компьютерными алгоритмами, может принести незаменимую пользу боевым действиям. Это получится благодаря способности агрегировать информацию о целях, находить наиболее важные точки и действовать почти полностью в режиме реального времени, анализируя и передавая упорядоченную информацию лицам, принимающим решения.