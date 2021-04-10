читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новая разработка компании General Dynamics Land Systems (GDLS) представляет собой армейский роботизированный танк TRX Tracked Robot. Основа его концепции заключается в развитии сетей беспроводной связи и высокоскоростной обработки информации. О новинке в The National Interest написал один из редакторов издания Крис Осборн (Kris Osborn), ранее работавший экспертом в Пентагоне по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий. Представляем эксклюзивный перевод его статьи.

Новый армейский роботизированный танк способен на все

Гусеничный роботизированный автомобиль массой 10 тонн, способный двигаться по пересеченной местности в условиях высокой степени риска и реагирующий на возникающие угрозы, способен блокировать продвижение противника и определить враждебные цели. При этом он отправит чувствительные к боевым действиям разведывательные машины, чтобы следовать за пилотируемыми бронетранспортерами – и все это без необходимости вмешательства человека.

В то время как доктрина армии США по-прежнему требует, чтобы человек был «в курсе» относительно использования смертоносных вооружений, этот вид технологий, по сути, ей соответствует. Не только это, но и интегрированные, сложные и разнообразные миссии такого рода представляют собой тактические и оперативные возможности, предназначенные для армейской боевой машины среднего класса – новой роботизированной платформы, которая в настоящее время ускоренно внедряется в армии.

Компания General Dynamics Land Systems, один из поставщиков армии, конкурирующих за разработку такой платформы, представила свой десятонный автомобиль Tracked Robot. Она называется TRX – гусеничная платформа с поддержкой искусственного интеллекта, построенная из легких композитных материалов и передовых технологий для оптимизации соотношения полезной нагрузки к весу. В ней нашли место новые решения интеграции оружия, производительности сенсоров, атакующих миссий и, возможно, прежде всего, пилотируемой и беспилотной команды.

TRX разработан для ряда задач, включая «прямой и непрямой огонь, автономное пополнение запасов, преодоление сложных препятствий, противодействие беспилотным воздушным системам, радиоэлектронную борьбу и разведку», – говорится в заявлении GDLS. Разработчики GDLS также заявили, что TRX может управляться дистанционно, быть полуавтономным или полностью автономным в зависимости от требований миссии. Он может оснащаться башней типа «Страйкер», вооруженной 30-мм пушкой, и интегрировать датчики нового поколения с поддержкой искусственного интеллекта.

«Мы сделали его архитектурно способным включать в себя различные пакеты миссий и возможности обработки данных, чтобы можно было управлять вводом от датчиков и при необходимости перераспределять», – сказал The National Interest старший разработчик оружия General Dynamics Land Systems .

Концепция армии ясна и может быть выражена всего тремя словами: пилотируемая-беспилотная команда. При правильном подключении к сети роботизированные автомобили, идущие в авангарде, могут прощупывать оборону противника, обнаруживать важные цели и маневрировать на враждебной территории с высоким риском. Кроме того, они могут доставлять продовольствие, припасы и боеприпасы пехоте, находящейся на линии огня противника, при этом сводя к минимуму риск для солдат.

Если интегрированный набор датчиков TRX будет работать с самыми передовыми технологиями, он сможет автономно собирать, систематизировать, анализировать и распространять важные данные о зонах боевых действий из широкого диапазона несопоставимых в других отношениях «узлов» воздушного, наземного или даже морского базирования.

Ожидаемая ценность RCV-M (Robotic Combat Vehicle-Medium, роботизированная средняя боевая машина) во многом заключается в этой концепции организации сети и высокоскоростной обработки информации. Учитывая, что будущие войны, как ожидается, будут все больше и больше носить многодоменный характер, набор интегрированных датчиков, задействованных передовыми компьютерными алгоритмами, может принести незаменимую пользу боевым действиям. Это получится благодаря способности агрегировать информацию о целях, находить наиболее важные точки и действовать почти полностью в режиме реального времени, анализируя и передавая упорядоченную информацию лицам, принимающим решения.

Вам может понравиться

В Туле разработали новые социальные стандарты качества транспортного обслуживания

В Туле был утверждён социальный стандарт, который касается качества транспортного обслуживания граждан. Согласно этим правилам, расстояние от дома или места работы до остановки должно составлять от 300 до 800 метров,
  • Анна
  • 07.04.2021
  • читать 1 минуту

Военные эксперты США обсудили варианты «танка будущего»

Что может прийти на замену M1 Abrams, основному боевому танку армии США? Будут ли «танки будущего» атаковать врага напрямую из крупнокалиберных пушек или повысят скрытность, но станут отправлять в бой

Пушков прокомментировал слова Зеленского о вступлении в НАТО

Алексей Пушков, российский сенатор, отреагировал на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о том, что Украина планирует вступить в Североатлантический альянс. Согласно его словам, данный шаг станет серьезной ошибкой Киева, которую
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 10 апреля – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 апреля – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 10 апреля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 10 апреля – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 3 °C |