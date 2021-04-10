Во второй половине дня 9 апреля (по местному времени) Агентство обороны Республики Корея провело офлайн-церемонию демонстрации прототипа истребителя нового поколения KF-21 (KF-X). На церемонии присутствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на и выступил с речью, в которой заявил, что после завершения наземных и летных испытаний KF-21 будет официально запущен в серийное производство. Ожидается, что к 2032 году будет развернуто 120 самолетов, которым Мун Чжэ Ин присвоил название KF-21 «Сокол». Об этом сообщает китайский портал Sina.

По его данным, KF-21 «Сокол» может летать со скоростью, в 1,8 раза превышающей скорость звука, и может нести 7,7 тонны оружия. Проект KF-X возглавляет корейская техническая команда на всех этапах – от разработки до производства. РЛС с активной электронной сканирующей антенной (AESA), инфракрасная разведка и слежение (IRST), электронно-оптическое слежение (EO TGP) и оборудование радиоэлектронной борьбы (EW Suite), которыми оснащен этот самолет, также локализованы.

Мун Чжэ Ин сказал, что успешная разработка корейских высокотехнологичных истребителей не только укрепит независимые оборонные возможности Южной Кореи, но также принесет большие экономические выгоды. После того, как массовое производство, как ожидается, создаст 100 000 рабочих мест, добавленная стоимость составит 5,9 трлн вон (около 5,25 млрд долларов США).

Южнокорейский проект исследований и разработок истребителей поколения 4,5 стартовал в 2016 году, и на создание прототипа ушло 5 лет. Общее финансирование проекта достигло уже 18,6 трлн вон (примерно 16,6 млрд долларов), причем только расходы на исследования и разработки составили 8,6 трлн. Вон. Индонезия приняла участие в проекте частью инвестиций в НИОКР. Новый боевой самолет призван заменить истребители F-4 и F-5 ВВС Южной Кореи.

В отличие от «официозного» сообщения Sina, другой китайский портал – Sohu – не упустил возможность сделать несколько ехидных замечаний по поводу дебюта военной новинки Республики Корея. В своей статье они оценили амбиции южнокорейской авиационной как замысел сделать «немного хуже, чем F22, и немного лучше, чем F-20».

Судя по видео высокой четкости, KF-21 выглядит лучше, чем F-20, что, «несомненно, является фантастикой», – заключили в Sohu. По их мнению, в лучшем случае он лишь ненамного сильнее японского «ума». Например, есть снимки крупным планом, показывающие, что у машины поколения 4,5 и первой машины-прототипа техпроцесс изготовления фюзеляжа в действительности отлажен на невысоком уровне – видны явные заклепки, а стык обшивки не плоский.

Хотя конструкция тщательно продумана корейскими инженерами, но есть некоторые несоответствия с лучшими современными образцами. Так, на носу KF-21 виден выставленный наружу фотоэлектрический прицел, как у Су-57. Подобное оборудование в КНР устанавливается только на самолеты третьего поколения J-10B/C, J-11, J-15 и J-16. В дополнение к фото передней части KF-21 было замечено: «Носик – российско-американский гибрид».

Еще одна деталь указывает на то, что KF-21 – самолет поколения 4,5, такой же, как F-16 и другие истребители. Это 4 открытые наружу антенны системы распознавания «свой-чужой», установленные на носу. Похоже, корейские разработчики не относятся к вопросу «малозаметности» всерьез. К тому же в «новейшем» истребителе нет встроенного бомбового отсека, нет воздухозаборника DSI, даже крышка кабины не имеет специального покрытия.

«Желание KF-21 догнать F-20 равносильно идиотским мечтам» – делает вывод Sohu. Но отмечает, что в церемонии представления новинки было много ярких моментов. Многие не ожидали, что на первом публичном появлении корейского самолета 4,5 поколения его пилотом окажется женщина. Такое особенно редко для Южной Кореи, весьма патриархальной страны.

В истории Южной Кореи первая летчица-истребитель появилась 26 сентября 2002 года, что довольно поздно по меркам многих стран. На практике корейские женщины-пилоты больше похожи на талисманов или балласт. Например, Пак Джи Вон, которая когда-то была известна как самый красивый пилот, летает на истребителе KF-16B, и постоянным ее местом в полетах служит задняя кабина.

Конечно, позволить женщине-пилоту сесть в кабину KF-21 во время дебюта истребителя – огромный прогресс для Южной Кореи. Так же прогрессирует и авиационная промышленность страны. Хотя у KF-21 есть множество недостатков и уязвимостей, это значительный шаг вперед для корейской авиапромышленности, которая стартовала с низкого уровня и строила до того только продвинутые учебно-тренировочные машины.

При всей снисходительности, в изданиях КНР преобладает общий доброжелательный тон к дебюту южнокорейского истребителя KF-21. Это хорошо объясняется итоговым выводом публикации Sohu. Издание пишет: «KF-21 на самом деле является просто «белой перчаткой» вызова, брошенной в главной степени американской корпорации Lockheed Martin. Южнокорейский истребитель в основном нацелен на пользователей в странах и регионах, где F-35 не может быть куплен по политическим или экономическим причинам. Он станет дешевой версией демпинга F-35. Конечно, если кошелька клиента достаточно, и Lockheed Martin, и Южная Корея могут обновить KF-21 до более дорогой версии, например, дополнить его конфигурацию встроенным бомбоотсеком.

Таким образом, несмотря на то, что KF-21 является лишь «условно-малозаметным» истребителем бюджетного класса, его конкурентоспособность в будущем все еще очень высока, особенно для сильных противников «Сокола» из Lockheed Martin. Основные изменения на международном рынке оружия только стартовали».