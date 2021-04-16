На заседании Совбеза России, в котором принимали участие президент Владимир Путин, спикер Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и многие другие российские политики, глава государства поднял вопрос военного строительства.

Он отметил, что это одна из наиболее важных сфер в государстве, поэтому следует максимально ответственно подходить к планированию военного строительства.

«Мы сегодня поговорим о военном строительстве, строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере», – заявил президент.

Доклад по теме сделал начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. Заседание Совбеза проходит в онлайн-режиме в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.