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Североатлантический альянс держит слово о поддержке Украины и втайне от международного сообщества перебрасывает на ее территорию истребители четвертного поколения Eurofighter Typhoon. Портал Avia.Pro сообщает о шести таких самолетах, а также заявляет, что совсем скоро будет переброшено еще шесть.

По мнению экспертов, такие действия НАТО вряд ли будут способствовать деэскалации конфликта на Донбассе. Напротив, они лишь подтверждают предположения о том, что Украина готовится к наступательной операции в конце апреля – начале мая текущего года.

Эксперты также отмечают, что Североатлантический альянс не может не знать, что даже двенадцать новых самолетов не способны изменить что-либо в расстановке сил на геополитической доске региона. Российские ПВО, которые развернуты вдоль границ, с легкость устранят любую угрозу. А в случае вторжения в воздушное пространство РФ могут и ненароком сбить один или сразу несколько истребителей. Именно поэтому переброску самолетов в Киев можно считать очередным раундом показательных выступлений от НАТО.

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