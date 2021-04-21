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Украина продолжает поддерживать дипломатические отношения с Россией по той простой причине, что вреда от их разрыва будет гораздо больше, чем пользы, заявил киевский политолог Павел Рудяков. По его словам, существующие дипотношения представляют собой чистую формальность, но это вполне устраивает обе стороны.

Эксперт отметил, что для разрыва дипломатических отношений с РФ Киеву придется получить благословение Запада, однако даст ли он его – это большой вопрос. Кроме того, Украина может безнадежно испортить отношения с Китаем и другими странами, которые поддерживают Россию.

Еще одна причина, по которой Киев не разрывает дипотношения с Москвой – это большое количество граждан Украины, которые временно живут на территории РФ или работают там. Их численность составляет 2,5 миллиона.

Напомним, что на Украине давно ведутся разговоры о разрыве дипотношений с Россией, однако дальше слов дело не заходит, так как подобный шаг приведет к ряду негативных последствий для Киева.

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