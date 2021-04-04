Питерский блогер Илья Бронский, который ранее написал пост о жизни с ВИЧ-статусом, стал жертвой нападения неизвестного. Он рассказал, что кто-то позвал его во дворе между Малой и Большой Конюшенными улицами, обозвал нецензурным словом, означающим гомосексуалиста, а затем нанес очень сильный боковой удар в лицо.

Бронский обратился в травмпункт, где ему диагностировали перелом носа и выписали соответствующую справку. С ней блогер направился в полицию и написал заявление о нападении.

Ранее на страницах издания TJournal блогер заявил, что после лечения зубов в стоматологической клинике заразился ВИЧ. Он поведал о том, как узнал об этом после теста, а также о жизни привел несколько фактов из своей жизни уже со статусом инфицированного. Перед нападением, по словам Бронского, ему неоднократно присылали угрозы в сообщениях социальных сетей.