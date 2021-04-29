Украинский Минкульт запретил въезд на территорию страны российскому рэперу Алишеру Валееву (творческий псевдоним Моргенштерн). Также исполнитель внесен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Причины такого решения не раскрываются.

Известно, что в июне рэпер должен быть провести концерты в Запорожье, Харькове и Киеве, однако позже он по собственной инициативе отказался ехать на Украину. В качестве причины названа публичная кампания против концертов, организованная в этих городах.

В настоящий момент в украинский «черный список» внесено 180 российских деятелей культуры. Среди них Лев Лещенко, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Александр Розенбаум, Карен Шахназаров и многие другие. Все они «представляют угрозу нацбезопасности» страны. Перечень «опасных» россиян появился в 2015 году и постоянно обновляется.