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Чтобы исключить перегрев серверного оборудования, компания Microsoft вознамерилась погружать его в специально созданную жидкость, заявляют специалисты. Они отмечают, что такой подход позволит не только эффективно охлаждать устройства, но и повышать их производительность и скорость работы с данными.

В состав жидкости войдут фторуглерод и иные диэлектрические частицы, что позволит избежать проблем, связанных с коротким замыканием и другими аварийными ситуациями. Стойки с серверами планируется погружать в эту жидкость полностью

Эксперты отмечают, что такой подход даст возможность эффективно охлаждать оборудование именно в тех местах, которые в этом больше всего нуждаются. Жидкость будет проникать практически во все щели и закипать в местах сильного нагрева. Что поможет отобрать у них тепло и обеспечить нормальную температуру для высокой производительности работы.

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