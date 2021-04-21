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Заявление военного ведомства РФ о перекрытии сразу трех участков в Черном море в связи с учениями, возмутили Украину и Запад. Однако на самом деле эти возмущения связаны с пониманием того, что Россия сделала мастерский ход, защитив себя от провокаций, уверен политолог Андрей Сидоров.

Он отметил, что США назвали действия Минобороны «неспровоцированной эскалацией», однако так они сейчас будут называть практически каждое заявление РФ. Поэтому подобные выходки можно смело игнорировать.

Перекрытие навигации в отдельных районах Черного моря дало России сразу три преимущества. Во-первых, она показала, что готовится именно к учениям, а не собирается на кого-то нападать, как постоянно твердят Запад со своим верным вассалом Украиной. Во-вторых, РФ оставила возможность для Киева заходить в порты Азовского моря, что также не может говорить об эскалации. Наконец в-третьих, она застраховала себя от провокаций, которых вполне можно ждать от британских и американских кораблей, рвущихся в Черное море.

По словам эксперта, Россия предприняла превентивные меры, которыми продемонстрировала и Киеву, и его хозяевам, что никаких провокаций лучше не организовывать. Потому что этом может не очень хорошо закончиться для самих провокаторов.

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