Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас прокомментировал встречу министров иностранных дел ЕС, которая проходила в онлайн-режиме. Особое внимание он уделил деэскалации конфликта на востоке Украины.

По словам министра, главы МИД не смогли найти более подходящего варианта для решения данной проблемы, чем уже действующий «нормандский формат». Поэтому стороны будут продолжать использовать его в будущем.

Маас сразу оговорился, что твердо сказать достигнет ли «нормандская четверка» каких-либо положительных результатов нельзя. Он также отметил, что в настоящий момент идут переговоры сторон для организации новой встречи. Но вот когда она состоится и состоится ли вообще, пока неизвестно.