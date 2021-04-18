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В ходе разговора с американским президентом Джо Байденом российский лидер Владимир Путин задавал вопрос о покушении на Александра Лукашенко и его семью, заявил сам глава Беларуси. Он также сообщил, что в ответ Путин услышал только невразумительное бульканье.

Лукашенко поблагодарил российского лидера за участие, а также отметил, что группа людей, нанятых для совершения покушения по заданию американских спецслужб уже задержана.

О задержании Александра Федута и Юрия Зянковича сообщала и российская ФСБ. По словам представителей службы, эти граждане имели задание от спецслужб США ликвидировать Лукашенко и его семью, а также организовать в стране государственный переворот с подключением оппозиционных сил. ФСБ проводила операцию по их задержанию с привлечением сотрудников КГБ Беларуси.

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