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Вооруженные силы Украины разместили сразу 43 танка в поселке Подлесное, расположенном на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил Луганский информационный центр. Сообщается, что данные об этом поступили от сотрудников Народной милиции ЛНР.

Кроме того, в поселке Лоскутовка Киев разместил 2 бронетранспортера и 3 бронеавтомобиля. В населенном пункте Райгородка появился также зенитно-ракетный комплекс «Оса», принадлежащий ВСУ.

Народная милиция заявляет, что условия прекращения огня запрещают размещение боевой техники на территориях населенных пунктов. Но украинская сторона игнорирует это правило и регулярно скрывает свои танки, артиллерийские установки, ЗРК и многое другое в селах подконтрольной части региона.

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