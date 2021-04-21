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Беспилотный аппарат MQ-4 Triton вряд ли проводил разведывательные полеты над Воронежем, считает летчик испытатель Анатолий Кнышов. По его мнению, новость о такой разведке распространяют сами Соединенные Штаты, чтобы оправдать перед своими гражданами крупные затраты на создание вооружений.

Кнышов пояснил, что MQ-4 Triton работает в тесной связке со спутником, который находится на орбите над районами Донбасса и Крыма. Именно этот космический аппарат фактически управляет разведывательными действиями БПЛА, включая и отключая имеющееся на борту оборудование.

Все дело в том, что если дрон уходит в автономный режим работы, то радиус его действия существенно снижается. Поэтому он просто не в состоянии достать до Воронежской области, где располагается полигон с российскими войсками.

Кнышов считает, что Соединенным Штатам нужно просто продемонстрировать налогоплательщикам, что они не зря платят деньги. Поэтому они распространяют мифы и легенды об уникальных дронах, способных видеть все за тысячи километров.

По словам эксперта, подобные беспилотники давно есть у РФ, однако в отличие от Пентагона, она о них ничего не рассказывает.

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