Беспилотный аппарат MQ-4 Triton вряд ли проводил разведывательные полеты над Воронежем, считает летчик испытатель Анатолий Кнышов. По его мнению, новость о такой разведке распространяют сами Соединенные Штаты, чтобы оправдать перед своими гражданами крупные затраты на создание вооружений.

Кнышов пояснил, что MQ-4 Triton работает в тесной связке со спутником, который находится на орбите над районами Донбасса и Крыма. Именно этот космический аппарат фактически управляет разведывательными действиями БПЛА, включая и отключая имеющееся на борту оборудование.

Все дело в том, что если дрон уходит в автономный режим работы, то радиус его действия существенно снижается. Поэтому он просто не в состоянии достать до Воронежской области, где располагается полигон с российскими войсками.

Кнышов считает, что Соединенным Штатам нужно просто продемонстрировать налогоплательщикам, что они не зря платят деньги. Поэтому они распространяют мифы и легенды об уникальных дронах, способных видеть все за тысячи километров.

По словам эксперта, подобные беспилотники давно есть у РФ, однако в отличие от Пентагона, она о них ничего не рассказывает.