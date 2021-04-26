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Город Харьков, который когда-то был столицей УССР, а сейчас является самым крупным приграничным городом, вполне может стать полем боя между Россией и Украиной, считают авторы публикации во французском издании Le Monde. Из статьи видно, что автор не просто взял название населенного пункта с карты, а внимательно изучил тему, так как он упоминает об «устойчивых пророссийских настроениях» в городе.

В Харькове действительно очень сильны пророссийский позиции. Так, депутат местного совета от фракции ОПЗЖ Андрей Лесик заявляет, что 75 процентов населения совершенно резонно не хотят считать Россию агрессором. Они также уверены, что Киевом управляют Соединенные Штаты.

Националисты, которых в городе гораздо меньше, не согласны с ОПЗЖ. Они уверены, что пророссийски настроенных граждан там не так много, как считает Лесик. Но их мнение в Харькове мало кого интересует.

Французские журналисты считают, что именно отсутствие консенсуса между левыми и правыми рано или поздно приведет к взрыву. Который закончится войной между Украиной и Россией именно в Харькове.

Прокомментировавший публикацию политолог Владимир Джаралла согласился с авторами, но заявил, что не только в Харькове сложилась такая обстановка. Все то же самое можно наблюдать в Запорожье, Днепропетровске, Херсоне, Николаеве, Одессе. В этих городах сейчас многие жители просто не хотят открыто демонстрировать свою пророссийскую позицию, так как в нынешней Украине совсем несложно стать сепаратистом и даже предателем из-за какой-то неправильно сказанной фразы.

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