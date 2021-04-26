Алексей Руднев, подполковник юстиции из Краснодара, вытащил двоих человек из автомобиля, вставшего на железнодорожных рельсах в Адыгее.

Рядом с хутором Суповский полицейский заметил на ж/д путях покореженную машину. Он попросил супругу позвонить в местные правоохранительные органы, а сам направился к транспортному средству. В нем мужчина увидел водителя и пассажира, находившихся без сознания. Он вытащил обоих из автомобиля и перенес на безопасное расстояние. Практически сразу же после этого транспорт протаранил проехавший по рельсам поезд.

Пострадавших передали медикам. Согласно предварительной информации, водителю не удалось справиться с управлением, и он на огромной скорости въехал на железнодорожный переезд. Удар оказался настолько сильным, что оба находившихся в авто человека потеряли сознание.