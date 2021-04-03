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Прежде чем отрабатывать войну с Россией, Североатлантическому альянсу и Украине не мешало бы подучить многовековую историю РФ. Это поможет понять, что попытки воевать с Москвой могут закончиться очень плохо для Киева и НАТО, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Он прокомментировал заявление украинского политика Алексея Арестовича о том, что в ходе маневров Defender Europe-2021 НАТО и Украина собираются отрабатывать захват Крыма военным путем. По мнению Гемпеля, в отношениях с Россией риск является не столь благородным делом, как может показаться.

Депутат призвал альянс и Украину не подвергать себя смертельному риску. Он отметил, что за нападение на РФ им придется заплатить слишком высокую цену, что уже неоднократно случалось с другими противниками Москвы в самые разные периоды российской истории.

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