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Любая страна мира, рядом с которой находится взрывоопасный и нестабильный регион, будет предпринимать все возможные меры для обеспечения своей безопасности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на требование Германии и Франции отвести войска РФ от украинских границ.

Он также отметил, что действия Украины на Донбассе демонстрируют, что она продолжает вынашивать планы силового захвата территорий самопровозглашенных республик. И тем самым создает серьезную угрозу безопасности России. Именно поэтому войска останутся на границе с этим опасным регионом.

«Россия принимает меры для обеспечения своей безопасности. Россия не угрожает ни одной стране мира», – отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что у РФ имеется полное право перемещать войска в пределах своей страны так, как она считает нужным. Поэтому требовать от нее отводить подразделения от границ Украины абсолютно бессмысленно.

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