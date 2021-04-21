Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что он всегда готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы деэскалации конфликта на Донбассе.

Кравчук также отметил, что ему есть что сказать не только российскому президенту, но и другим политикам из Кремля, которые якобы «раздувают волны ненависти к Украине».

Напомним, что это уже второе заявление о готовности встретиться с Путиным за сегодняшний день. Ранее практически то же самое говорил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который в качестве места для переговоров предложил «любую точку Донбасса».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину передали текст из видеозаписи, сделанной Зеленским, с предложением о встрече. Однако из-за подготовки к посланию к Федеральному собранию глава государства вряд ли с ним ознакомился. Предложение Кравчука, по словам Пескова, президенту РФ еще не передавали.